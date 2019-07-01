Без вести пропавшего тамбовчанина обнаружили мертвым

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-01T16:30:35+03:00

О нем не было никаких вестей с 13 июня

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 30 июня, в лесном массиве неподалеку от села Рыбное Моршанского район найдено тело без вести пропавшего 29-летнего тамбовчанина Алексея Висящева. Мужчину разыскивали с 13 июня текущего года, к поискам были подключены волонтеры «Лиза Алерт».

- Обстоятельства и причины его гибели устанавливают следователи регионального СУ СК России, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU