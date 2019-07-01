Без вести пропавшего тамбовчанина обнаружили мертвым
О нем не было никаких вестей с 13 июня
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В минувшее воскресенье, 30 июня, в лесном массиве неподалеку от села Рыбное Моршанского район найдено тело без вести пропавшего 29-летнего тамбовчанина Алексея Висящева. Мужчину разыскивали с 13 июня текущего года, к поискам были подключены волонтеры «Лиза Алерт».
- Обстоятельства и причины его гибели устанавливают следователи регионального СУ СК России, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU