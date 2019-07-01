2019-07-01T16:01:46+03:00
Общество

Тамбовчане могут помочь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области

Принимаются теплые вещи, продукты и т.п
Ксения АЛЕШИНА
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Сбор гуманитарной помощи осуществляет тамбовская молодежьСбор гуманитарной помощи осуществляет тамбовская молодежьФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Молодежь Тамбовщины организовала сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, которые пострадали в результате наводнения. В первую очередь им нужны теплые вещи, кухонная утварь, продукты питания длительного пользования, а также бутилированная вода.

Сбор гуманитарной помощи продлится со 2 по 5 июля и будет осуществляться с 8:30 до 17:30 по адресу ул. Советская, 130 (2 этаж, гуманитарный склад «Молодой Гвардии»).

Оказать поддержку пострадавшим можно и материально, перечислив пожертвование на карту руководителя реготделения МГЕР в Иркутской области Артема Булытовича Ц.: 6762 8018 9036 6146 09. В назначении перевода необходимо указать свой регион.

- По последним данным, в 31 населенном пункте четырех муниципальных районов Иркутской области подтоплены 3 735 жилых домов с населением 9 063 человека, повреждены дороги и мосты, во многих населенных пунктах перебои с электроэнергией. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Люди оказались в тяжелом положении, в один день лишившись своих домов и всего имущества. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших идет по всей стране, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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