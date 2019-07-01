В Тамбовском районе в реке нашли тело неизвестного мужчины

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-01T15:08:31+03:00

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В минувшее воскресенье вечером, 30 июня, неподалеку от СНТ «Восход» в Тамбовском районе, в реке Цна обнаружено тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. На вид погибшему 40-45 лет.

- Его личность в настоящее время устанавливается. Проводится процессуальная проверка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU