В Тамбовском районе в реке нашли тело неизвестного мужчины
Личность погибшего устанавливают следователи
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В минувшее воскресенье вечером, 30 июня, неподалеку от СНТ «Восход» в Тамбовском районе, в реке Цна обнаружено тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. На вид погибшему 40-45 лет.
- Его личность в настоящее время устанавливается. Проводится процессуальная проверка, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU