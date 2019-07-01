2019-07-01T14:52:07+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, пытаясь продать свадебное платье дочери, лишился почти 50 тысяч рублей

Мужчина стал жертвой интернет-мошенника
Ксения АЛЕШИНА
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30 июня на сайте «Авито» 52-летний тамбовчанин вместе со своей женой выложили объявление о продаже свадебного платья дочери. Наряд сразу же нашел своего покупателя. Мужчине написал неизвестный, который сообщил, что его родственнице подходит товар.

Злоумышленник пообещал купить платье в этот же день. Мошенник перевел мужчине на карту две тысячи рублей в качестве задатка. Вскоре аферист позвонил еще раз, сообщив, что передумал покупать товар и попросил вернуть деньги обратно. Своими хитрыми манипуляциями он запутал тамбовчанина, который своими же руками перечислил на неизвестный счет все деньги, скопленные на карте, в размере 47 000 рублей.

- После этого мошенник уже не выходил на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в органы правопорядка. Полицейские установили обстоятельства произошедшего, изъяли смс-переписку с мошенником. По номеру телефона было установлено, что мошенник звонил с территории Московской области, в настоящий момент ведутся оперативные мероприятия по розыску злоумышленника, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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