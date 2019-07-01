Тамбовчанин проломил череп знакомой, которая вела себя вызывающе

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-01T14:32:04+03:00

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Прокуратура Советского районного суда города Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Как установлено судом, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его знакомой произошла ссора, во время которой женщина стала себя вести вызывающе и оскорбила мужчину в нецензурной форме. Он разозлился, и ударил ее по голове неустановленным предметом.

В итоге потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга, перелом костей свода черепа. Все это расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

- Учитывая позицию государственного обвинителя, противоправное поведение потерпевшей, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU