Клещи стали меньше нападать на тамбовчан

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-01T13:39:35+03:00

За неделю от их укусов пострадали около 80 человек

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По информации регионального Роспотребнадзора, на территории Тамбовской области сохраняется активность клещей. Однако, число пострадавших от их укусов снизилось. Так, за прошедшую неделю в больницы обратилось 79 человек, в том числе 16 детей.

Для сравнения с предыдущей неделей — было зарегистрировано 148 пострадавших, из которых 44 — дети. Всего же по состоянию на 1 июля, в медицинские организации региона обратилось 2 198 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 611 детей.

- Анализ случаев присасывания клеща по месту нападения показал, что в 57,2 % случаев присасывание произошло на территории домовладений, что указывает на необходимость систематического благоустройства приусадебных участков , - сообщают специалисты Роспотребнадзора.

При этом за истекший период 2019 года на Тамбовщине случаев таких инфекционных заболеваний, как клещевой вирусный энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз, зарегистрировано не было. Отмечено только три случая клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) среди взрослых. Пострадавшие от укуса клещей за помощью к медикам не обращались, клещей не исследовали, экстренную профилактику не получали.

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ИСТОЧНИК KP.RU