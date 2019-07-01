16-летняя пассажирка пострадала в перевернувшемся авто в Тамбовской области
Авария случилась в Жердевском районе
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В минувшее воскресенье, 30 июня, в 7 часов 10 минут на улице Савала около дома №63 села Бурнак Жердевского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Хендэ Солярис», 26-летний мужчина, по неустановленной причине не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии пассажирка автомобиля - шестнадцатилетняя девушка получила телесные повреждения. Ее доставили в Уваровскую центральную районную больницу.
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU