В Тамбовской области 7-летнего ребенка сбила иномарка

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-01T13:16:06+03:00

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В минувшие выходные, 29 июня, в 18 часов 50 минут на улице Мухортова около дома №29 города Рассказово произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Vortex Estina», 34-летний мужчина, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста - семилетнего мальчика, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этого наезда ребенок получил телесные повреждения. Мальчика доставили в Рассказовскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU