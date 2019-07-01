В Тамбовской области 7-летнего ребенка сбила иномарка
Мальчик ехал на велосипеде
Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В минувшие выходные, 29 июня, в 18 часов 50 минут на улице Мухортова около дома №29 города Рассказово произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Vortex Estina», 34-летний мужчина, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста - семилетнего мальчика, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этого наезда ребенок получил телесные повреждения. Мальчика доставили в Рассказовскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU