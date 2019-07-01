Тамбовские полицейские за кражу мобильников и ноутбука задержали бывшего сотрудника магазина

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-01T12:50:47+03:00

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В дежурную часть обратилась владелица одного из магазинов Тамбова. Женщина рассказала стражам порядка, что при проведении ревизионной проверки была выявлена недостача. Исчезли три сотовых телефона, ноутбук и две тысячи рублей.

- Полицейские установили круг лиц, которые имели свободный доступ в магазин. Выяснилось, что один из бывших продавцов мог совершить кражу, он проработал в торговом павильоне всего пять дней и уволился без каких-либо видимых причин, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Стражи правопорядка приехали по месту жительства подозреваемого. 23-летний тамбовчанин отрицать свою вину не стал и дал признательные показания, пояснив, что продал похищенное неизвестным лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

- По предварительной оценке ущерб составил порядка 30 тысяч рублей, - отмечают в ведомстве. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU