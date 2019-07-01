2019-07-01T12:30:04+03:00
Происшествия

Под Тамбовом перевернулась легковушка: пострадал 17-летний пассажир

Авария случилась в Тамбовском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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28 июня в 22 часа 15 минут на 4-м километре автодороги «Каспий-Малиновка-Селезни», проходящей по территории Тамбовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21120», 22-летний парень, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии пассажир автомобиля - семнадцатилетний парень получил ранения и был доставлен в Тамбов в детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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