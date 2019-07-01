2019-07-01T11:47:49+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские вернули похищенный мопед владельцу

Злоумышленник украл оставленный без присмотра двухколесный транспорт
Ирина БУРЯКОВА
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За минувшие сутки полицейские раскрыли кражу, совершенную полмесяца назад. Так, 16 июня в районном поселке Мордово с улицы Технической угнали мопед марки «Омакс», принадлежащий 60-летнему мужчине. Владелец двухколесного транспорта после обнаружения пропажи обратился в дежурную часть.

- После выезда на место и опроса соседей потерпевшего полицейские приступили к розыску. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил местный житель. Молодого человека задержали и доставили в полицию для дачи признательных показаний, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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