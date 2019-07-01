2019-07-01T11:14:07+03:00
Спорт

Юные танцоры из Мичуринска заняли третье место на Международном турнире в Сочи

Бронза досталась Андрею Булгачеву и Евангелине Домокуровой
Ксения АЛЕШИНА
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Андрей Булгачев и Евангелина Домокурова вернулись из Сочи с третьим местомАндрей Булгачев и Евангелина Домокурова вернулись из Сочи с третьим местомФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Воспитанники мичуринского ансамбля спортивного танца «Аида» Андрей Булгачев и Евангелина Домокурова достойно представили Тамбовскую область на Международном турнире «СочиOpen-2019». Соревнования проходили в течение нескольких дней проходил в спортивном комплексе «Айсберг» в Олимпийском парке города-курорта Сочи.

- Ребята выступали в шести категориях в возрастной группе «Дети 1» (7-8 лет). В одной из категорий на этих престижных соревнованиях юные мичуринские танцоры заняли 3 место, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

«СочиOpen-2019» - это первый глобальный мульти-спортивный проект, который организован Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Соревнования проходили в разных категориях и возрастных группах одновременно на трех площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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