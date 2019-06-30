2019-06-30T13:16:40+03:00
Общество

Тамбовские специалисты проверяют точки продаж ягод, фруктов и овощей

За пять месяцев досмотрели более 2,6 тысячи торговых точек и выявили 200 нарушений.
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Специалисты управления ветеринарии Тамбовской области проверяют рынки, ярмарочные площадки, места несанкционированной торговли. Эксперты смотрят наличие разрешений на продажу ягод, фруктов, овощей, подтверждающих их качество и безопасность. Эти документы выдают специалисты лаборатории после проведения обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы. Если инспекторы находят небезопасный товар, то его снимают с реализации и уничтожают.

Сотрудники управления ветеринарии Тамбовской области рекомендуют приобретать товары в специализированных местах, где могут предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Сейчас начинается период продажи арбузов и дынь. Специалисты обращают внимание тамбовчан, что период естественного созревания этих бахчевых культур - август-сентябрь. Эксперты призывают жителей области покупать арбузы и дыни в сезон в разрешенных для продажи местах.

За пять месяцев сотрудники управления ветеринарии Тамбовской области провели 223 рейда. Инспекторы досмотрели более 2,6 тысячи торговых точек и выявили 200 нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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