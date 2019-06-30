Тамбовские специалисты проверяют точки продаж ягод, фруктов и овощей
Специалисты управления ветеринарии Тамбовской области проверяют рынки, ярмарочные площадки, места несанкционированной торговли. Эксперты смотрят наличие разрешений на продажу ягод, фруктов, овощей, подтверждающих их качество и безопасность. Эти документы выдают специалисты лаборатории после проведения обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы. Если инспекторы находят небезопасный товар, то его снимают с реализации и уничтожают.
Сотрудники управления ветеринарии Тамбовской области рекомендуют приобретать товары в специализированных местах, где могут предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
Сейчас начинается период продажи арбузов и дынь. Специалисты обращают внимание тамбовчан, что период естественного созревания этих бахчевых культур - август-сентябрь. Эксперты призывают жителей области покупать арбузы и дыни в сезон в разрешенных для продажи местах.
За пять месяцев сотрудники управления ветеринарии Тамбовской области провели 223 рейда. Инспекторы досмотрели более 2,6 тысячи торговых точек и выявили 200 нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU