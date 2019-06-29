Тамбовчане украли спиртное из магазина

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-29T15:04:59+03:00

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27 июня в Кочетовке произошла кража. Около 19 часов двое молодых людей вошли в супермаркет на улице 7 Ноября. Из помещения злоумышленники вынесли несколько бутылок спиртного и скрылись. Персонал магазина обнаружил пропажу и обратился в органы правопорядка. Полицейские опросили сотрудников супермаркета и изъяли видеозапись. Осмотр видеоматериала дал свои результаты - момент кражи был найден, составлено описание злоумышленников. В ходе розыска сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми задержали двоих 20-летних местных жителей.

- Задержанных доставили в отдел полиции, где после опроса они дали признательные показания. Похищенный алкоголь был изъят и возвращен торговой точке, -рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU