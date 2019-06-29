По Тамбовщине пройдет велопробег «По следам истории»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-29T14:35:57+03:00

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В этом году итальянская Ассоциация велоспорта города Авио проводит велопробег «По следам истории». Он посвящен памяти жертв Первой мировой войны. Итальянские велосипедисты в рамках акции планируют объехать семь стран. Старт мероприятию дадут в Кирсанове. Участники велопробега собираются преодолеть маршрут длиною в 3 тысячи километров. Он пройдет по местам кровавых сражений Первой мировой войны и закончится возле мемориала Колокол павших в итальянском Роверето.

2 июля старт автопробегу будет дан в Кирсанове. Именно там находился лагерь для военнопленных, в котором жили тысячи итальянских солдат. В этот день участники велопробега посетят Кирсановскоий краеведческий музей и кладбище, где возложат цветы к мемориалу.

- Из Тамбовской области велосипедисты продолжат свой путь в город Брянск, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Финишная точка путешествия также символична: Колокол павших в Роверето является символом мира, он был отлит из пушек 19 воюющих народов. Его создали, чтобы звонить по павшим во всех войнах.

ИСТОЧНИК KP.RU