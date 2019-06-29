На Тамбовщине проходит праздник каши

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-29T14:32:44+03:00

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29 июня в Мордовском районе проходит яркий и гостеприимный гастрономический фестиваль «Мордовская каша»

. - В этом году праздник проходит во второй раз, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Кашеварить сегодня по современным и старинным рецептам будут и любители и профессиональные повара. А в финале это блюдо для гостей фестиваля приготовят в огромном котле. Всего для дегустации будут представлены 18 видов каши. В гастрономических рядах можно будет попробовать рисовые зразы, котлеты из перловки, трюфели из кукурузной крупы, блинчики с гречкой, пшенные «рафаэлло».

В торговых рядах - множество товаров из Белоруссии, изделия ремесленников из Тамбова, Липецкой и Воронежской областей. На прилавках будет настоящая радуга вкусов: мясная и молочная продукция, сыры и сливочное масло, узбекские приправы и чаи, кондитерские изделия и сладости, продукция фермерских хозяйств Мордовского района и многое другое. Также в программе праздника: мастер-класс по изготовлению игрушек из крупы и другие творческие площадки, ярмарка, спортивные конкурсы и большой праздничный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU