2019-06-29T14:26:27+03:00
Общество

Тамбовчанам отключат горячую воду

В городе начинается второй этап гидравлических испытаний
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Со следующей недели в Тамбове начинается второй этап гидравлических испытаний. Как сообщили в ПАО «Квадра» поэтапные отключения горячей воды стартуют в областном центре с 1 июля и продлятся до 31 августа.

- График испытаний утвержден администрацией Тамбова, - рассказали в ПАО «Квадра». - О сроках отключения горячей воды мы заранее уведомили управляющие жилищные организации.

Согласно графику, первыми в зону отключения горячей воды попадут жители Совхозного переулка, Моршанского шоссе и проезда Энергетиков. Гидравлические испытания здесь продлятся с 1 по 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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