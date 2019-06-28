2019-06-28T17:33:32+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские вернули мужчине украденный телефон

Средство связи украли в кафе на "Тамбовском Арбате"
Ирина БУРЯКОВА
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26 июня в дежурную часть поступило заявление от 32-летнего жителя поселка Новая Ляда Тамбовского района. Он рассказал, что около трех ночи отдыхал в Тамбове в кафе на улице Коммунальной. В какой-то момент оставил свой телефон марки «Алькатель» на столе без присмотра, а сам отлучился. Вернувшись, мобильника он не обнаружил.

Сотрудники полиции выехали на место, опросили персонал ночного заведения и изъяли запись с камер видеонаблюдения.

- В результате розыска сотрудники УР отдела полиции № 1 Тамбова задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 47-летний житель села Козьмодемьяновка. Похищенным он пользовался сам, телефон был изъят и возвращен законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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