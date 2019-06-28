2019-06-28T18:09:34+03:00
Общество

В 2020 году в Мичуринске обустроят пляжи на реке лесной Воронеж

Проект благоустройства набережной набрал больше всех голосов при голосовании
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В следующем году в Мичуринске преобразится набережнаяВ следующем году в Мичуринске преобразится набережная
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28 июня в Мичуринске состоялось заседание общественной комиссии, на котором подвели итоги рейтингового интернет-голосования по отбору территории, которую благоустроят в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году.

В их перечень вошли: Набережная реки Лесной Воронеж (благоустройство и оборудование пляжей), воинское кладбище по улице Мичурина, 3, парк в пределах улиц Социалистической и Коммунистической в мкр.Кочетовка, и «Парк Дружбы» в районе дома №25, 51 по Липецкому шоссе.

Как сообщили в администрации наукограда, в интернет-голосовании приняли участие 3830 человек. С большим отрывом победил проект благоустройства набережной реки лесной Воронеж, за него отдали свои голоса 2595 человек (или 67,75%). Второе место занял вариант №3 - Парк в пределах улиц Социалистической и Коммунистической в мкр.Кочетовка, который набрал 1115 голосов, или 29,11%. Два других варианта набрали менее 3%: за «Парк Дружбы» проголосовали 90 человек, за благоустройство Воинского кладбища — 30.

- Таким образом, средства по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году будут направлены на благоустройство Набережной. Членам комиссии представили дизайн-проект благоустройства, - рассказали в администрации города Мичуринска. - Здесь предусмотрено обустройство трех пляжей (район Донское, Молодежный и Детский пляжи), оборудование спортивной и детской площадок, расчистка территории, а также установка малых архитектурных форм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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