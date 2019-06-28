Обеспечение жителей Тамбовщины качественной питьевой водой обойдется в 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-28T17:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает официальный сайт тамбовского отделения «ЕР», в рамках госпрограммы «Чистая вода» Тамбовской области выделят 1 млрд рублей, финансирование которой предусмотрено до 2024 года. Средства в первую очередь направят на те объекты, которые по данным Роспотребнадзора не обеспечены качественной питьевой водой. Это скважины, башни, станции очистки и водопроводы.

Начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева отметила, что на сегодняшний день уже проведена инвентаризация всех объектов водоснабжения. К 1 августа должна быть разработана региональная программа, которая позволит обеспечить реализацию проекта на Тамбовщине. Также в рамках программы «Чистая вода» выделят 30 млн рублей на строительство водозаборного узла в микрорайоне Сахарный завод Дмитриевского сельсовета Никифоровского района. На данный момент проект находится на стадии согласования.

- О том, насколько актуальна проблема с водой в Тамбовской области, говорят цифры: средний износ систем водоснабжения в области составляет около 80%, на 90% источниках водоснабжения присутствует фактор природного загрязнения питьевой воды. Чтобы полностью решить проблему нужно около 4,2 миллиарда рублей вложений. В регионе заключено 170 концессионных соглашений, но они не обеспечивают необходимый уровень модернизации сетей. Кроме того, тариф на воду не окупает вложений (для примера, в Тамбовской области за куб воды платят в среднем 20,6 рубля, в соседней Липецкой области – 42 рубля), - рассказала Светлана Григорьева.

ИСТОЧНИК KP.RU