2019-06-28T16:40:40+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские прикрыли наркопритон в селе Коптево

Местные жители собирались в доме своего знакомого для употребления наркотиков
Ксения АЛЕШИНА
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Днем, 27 июня, наркополицейские Рассказовского района получили оперативную информацию о том, что в доме 53-летнего жителя села Коптево появилась большая партия наркотиков. Прибыв к нему, стражи порядка осмотрели жилище и нашли спрятанный пакет, где по предварительным данным находился килограмм марихуаны в невысушенном виде.

- Мужчина уже длительное время стоит на профилактическом учете в местной полиции. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и был судим. В течение последних двух месяцев участковым уполномоченным полиции и сотрудниками уголовного розыска около его дома неоднократно задерживались люди в состоянии наркотического опьянения. По оперативной информации, наркотики они употребляли в доме своего знакомого, который использовался как притон. Длительная профилактическая работа с владельцем наркопритона не принесла положительного результата, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Наркотики были изъяты и направлены на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Владелец дома будет вновь привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и организацию наркопритона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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