В Тамбовской области сельских пенсионеров на специальных машинах будут возить в медучреждения

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-28T16:03:16+03:00

В машинах установлено необходимое оборудование для перевозки с людей с ограниченными возможностями

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В Тамбове состоялась церемония вручения ключей от автомобилей, которые будут доставлять жителей региона старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

- Основной задачей регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» является повышение качества жизни пожилых людей, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Базироваться новый транспорт будет при центрах социальных услуг в районах области. С их помощью будут проводиться диспансеризации, скрининги на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний., - сообщают в Тамбовской областной Думе.

На покупку автомобилей для создания так называемых «Мобильных бригад» в этом году из федерального бюджета выделено 43 млн. рублей. Машины оборудованы всем необходимым для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. В них имеются электроподъемник с пультом управления для подъема инвалидной коляски.

Фото: Тамбовская областная Дума

ИСТОЧНИК KP.RU