Тамбовчан приглашают в новое здание духовной семинарии на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-28T15:34:35+03:00

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30 июня в 12.00 в Тамбовской духовной семинарии состоится День открытых дверей, в рамках которого проведут экскурсию по новому учебному корпусу. Открытие нового здания запланировано на 1 сентября. Абитуриенты ознакомятся с условиями обучения, проживания и правилах внутреннего распорядка семинарии.

Фото: Тамбовская митрополия

Фото: Тамбовская митрополия

Фото: Тамбовская митрополия

- Внутренние работы в новом здании уже близятся к своему завершению. Установлены межкомнатные двери, ведется декоративная отделка актового и тренажерного залов, трапезной. В библиотеке выполняется укладка напольного покрытия. Осуществляется закупка мебели и учебного оборудования. В июля рабочие приступят к монтажу лифтов, - сообщает Тамбовская митрополия.

В здании будут располагаться домовый храм, актовый зал, аудитории, библиотека с читальным залом, церковный музей, студенческое общежитие и другие помещения. Оснащение нового корпуса будет соответствовать современным техническим требованиям и обеспечит доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Тамбовская митрополия

Фото: Тамбовская митрополия

Фото: Тамбовская митрополия

Фото: Тамбовская митрополия

ИСТОЧНИК KP.RU