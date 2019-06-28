В больницы Тамбовщины по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» пришли новые медики

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-28T14:47:12+03:00

Они будут работать в Котовске и Сосновке

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Начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина подписала соглашения о единовременных выплатах с участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, коллектив Котовской городской больницы пополнился врачом-оториноларинголог, а Сосновской ЦРБ — фельдшером.

Всего по программе «Земский доктор» с 2012 по 2018 гг. единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей получили 415 врачей. Благодаря ее реализации обеспеченность врачами жителей сел увеличилась в 1,4 раза.

Программа «Земский фельдшер» на Тамбовщине действует с 2018 года. Единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей смогли получить 50 фельдшеров, трудоустроившихся в фельдшерско-акушерские пункты и в отделения скорой медицинской помощи.

- В 2019 году планируется, что участие в этих программах примут 35 врачей и 30 фельдшеров. В настоящее время выплаты получили 22 фельдшера и 8 врачей, - прокомментировали в региональном управлении здравоохранения.

Фото: управление здравоохранения Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU