В больницы Тамбовщины по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» пришли новые медики
Начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина подписала соглашения о единовременных выплатах с участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так, коллектив Котовской городской больницы пополнился врачом-оториноларинголог, а Сосновской ЦРБ — фельдшером.
Всего по программе «Земский доктор» с 2012 по 2018 гг. единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей получили 415 врачей. Благодаря ее реализации обеспеченность врачами жителей сел увеличилась в 1,4 раза.
Программа «Земский фельдшер» на Тамбовщине действует с 2018 года. Единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей смогли получить 50 фельдшеров, трудоустроившихся в фельдшерско-акушерские пункты и в отделения скорой медицинской помощи.
- В 2019 году планируется, что участие в этих программах примут 35 врачей и 30 фельдшеров. В настоящее время выплаты получили 22 фельдшера и 8 врачей, - прокомментировали в региональном управлении здравоохранения.
Фото: управление здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU