В Тамбове устанавливают контейнеры для пластика

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-28T14:04:49+03:00

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К раздельному сбору мусора в тестовом режиме приступили в Тамбове. Сегодня, 28 июня, на улицах областного центра установили около сотни специальных контейнеров для пластиковой тары.

Установка контейнеров стала возможной в рамках соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области, заключенного между АО «ТСК» и региональным управлением ТЭК и ЖКХ. Реализацией проекта занимается тамбовское ООО «Трансформатор продаж», которое позиционируется под брендом «ЭкоРус», при поддержке регионального оператора по обращению с ТКО - АО «Тамбовская сетевая компания».

- Вопрос раздельного сбора ТКО – это та проблема, которую нужно решать с учетом баланса интересов всех участников процесса. Эта деятельность не должна привести в конечном итоге к отрицательному результату, как с точки зрения тарифной нагрузки на потребителей, так и с точки зрения эффективности средств, затрачиваемых на реализацию проекта: технических (отдельных контейнеров, автотранспорта), финансовых и организационных. Именно поэтому внедрение системы раздельного сбора ТКО, как механизма снижения негативного воздействия на окружающую среду требует поэтапного, с постоянной корректировкой процесса. Как и было запланировано, АО «Тамбовская сетевая компания» обеспечила начало первого этапа – сбор и транспортирование пластиковой тары. По результатам работы на месяц возможно будет оценить все параметры: объемы собираемой пластиковой тары, места эффективного сбора, необходимость дополнительных контейнеров, затраты на транспортирование для формирования дальнейшего плана применительно к особенностям области, - говорит начальник регионального управления ТЭК и ЖКХ Светлана Григорьева.

Планируется, что в перспективе на Тамбощвине также появятся отдельные контейнеры для стекла и бумаги. Что касается контейнеров для пластика, в ближайшее время в Тамбове они будут установлены в количестве до 300 штук, а в августе регоператор озвучит первые итоги эксперимента и наметит план дальнейших действий по внедрению системы раздельного сбора мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU