Тамбовским многодетным семьям увеличат компенсацию на оплату вывоза мусора

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-28T13:34:20+03:00

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Сегодня, 28 июня, сразу в двух чтениях по итогам заседания Облдумы принят закон о предоставлении компенсации в 70% на оплату вывоза мусора многодетным семьям Тамбовщины.

- Увеличение многодетным семьям компенсации за услугу «обращение с ТКО» с 30 до 70 процентов обусловлено изменением порядка расчета оплаты данной услуги. С 1 января Тамбовская область перешла на новую форму обращения с твердыми коммунальными отходами. В регионе определен единый оператор по вывозу мусора, а услуга выведена в разряд коммунальных и теперь рассчитывается исходя из количества проживающих в жилом помещении людей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Получается, что средний размер платы многодетной семьи за обращение с ТКО увеличился с 259 рублей до 431 рубля. В связи с повышением льготы средний размер компенсации на одну семью вырастет до 302 рублей в месяц. На эти цели из бюджета региона будет выделено чуть более 19 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU