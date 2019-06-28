Житель Тамбовщины вырубил 12 дубов и остался без земельного участка и 2 автомобилей

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-28T12:26:10+03:00

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В Тамбовской области суд вынес приговор жителю Моршанска. Он признан виновным в незаконной рубке леса - по статье 260 УК РФ. Так, по данным региональной прокуратуры, в ноябре прошлого года этот мужчина, не имея разрешительных документов, срубил 12 дубов. Этим он причинил ТОГКУ «Серповское лесничество» материальный ущерб в размере 492 тысячи рублей.

Суд назначил моршанцу наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

- Также с осужденного в пользу лесничества взыскано 492 тысячи рублей путем обращения взыскания на два легковых автомобиля и земельный участок, на которые в процессе следствия был наложен арест, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU