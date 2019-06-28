СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на птицефабрике в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-28T12:04:11+03:00

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В Тамбовской области по результатам доследственной проверки по сообщениям СМИ и сети «Интернет» о невыплате зарплаты работникам одной из птицефабрик региона возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора этой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ № «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, гендиректор из личной заинтересованности в уменьшении выплат процентов по кредиту и расчетах с контрагентами, в нарушение очередности погашения денежных обязательств, с февраля по 24 июня этого года не выплачивал заработную плату 54 работникам. В итоге образовалась задолженность на сумму более 3,5 миллионов рублей.

- В настоящее время следователи ведут допросы руководства и работников организации, изымают необходимую финансовую документацию. В рамках расследования будут предприняты исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU