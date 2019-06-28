Тамбовчанка, использую соцсеть, продавала пользователям несуществующие товары

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-28T11:42:28+03:00

На своей страничке в социальной сети она разместила объявление о продаже одежды, получала деньги клиентов, но посылки не высылала

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В полицию еще в феврале обратилась 32-летняя женщина, она рассказала стражам порядка, что нашла в одной из социальных сетей объявление о продаже одежды. Сделала заказ на 8 тысяч рублей и расплатилась банковской картой. Однако прошло время, но посылку так и не получила. Более того, ее номер оказался в так называемом «черном списке». Дозвониться до той, которая разместила объявление на своей странице в социальной сети, оказалось невозможным.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». И в результате расследования установили личность подозреваемой в этом преступлении, ею оказалась 32-летняя жительница Тамбовского района. Однако по месту жительства она не проживала.

- Сотрудники уголовного розыска нашли и опросили ее знакомых, родственников. И установили, что подозреваемая скрывается на территории Уметского района у знакомых. Она была опрошена, призналась в мошенничестве и рассказала, что похищенные деньги потратила на личные нужды, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Кроме того, в ходе расследования полицейские установили, что аналогичным образом были обмануты еще три женщины - жительницы Смоленской и Челябинской областей и Крыма. Каждая из них отправила на банковскую карту аферистки сумму в 4 тысячи рублей за приобретение одежды.

- Возбужден ряд уголовных дел. Устанавливаются другие факты обмана в интернете, совершенные жительницей Тамбовского района, - подчеркнули в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU