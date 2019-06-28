У тамбовской фирмы арестовали имущество из-за долга в 3 млн рублей по налогами и кредитам
Организация лишилась мебели и офисной техники
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В Тамбовской области юридическое лицо задолжало по налоговым и кредитным платежам на общую сумму 3 миллиона рублей. В добровольный срок долг не был погашен. Судебный пристав-исполнитель во время проведения проверки имущественного положения неплательщика наложил арест на мебель и офисную технику.
- По истечении 10-дневного срока на обжалование, в случае не оплаты задолженности, имущество должника будет передано на реализацию в специализированную торгующую организацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU