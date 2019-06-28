2019-06-28T11:18:57+03:00
Общество

У тамбовской фирмы арестовали имущество из-за долга в 3 млн рублей по налогами и кредитам

Организация лишилась мебели и офисной техники
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области юридическое лицо задолжало по налоговым и кредитным платежам на общую сумму 3 миллиона рублей. В добровольный срок долг не был погашен. Судебный пристав-исполнитель во время проведения проверки имущественного положения неплательщика наложил арест на мебель и офисную технику.

- По истечении 10-дневного срока на обжалование, в случае не оплаты задолженности, имущество должника будет передано на реализацию в специализированную торгующую организацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24