В селе на Тамбовщине построят Дом культуры за 35,8 млн. рублей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-28T10:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Культура» в селе Гавриловка 2-ая приступили к строительству культурно-досугового центра. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено 35,8 миллионов рублей. Работы планируют завершить и ввести объект в эксплуатацию до конца этого года.

- На данный момент строители выполнили нулевой цикл работ, выложили цоколь. В настоящее время рабочими ведется кладка стен. Работы идут в соответствии с графиком. Всего в рамках реализации нацпроекта к концу 2024 года в регионе будет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 10 культурно-досуговых учреждений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU