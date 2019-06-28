2019-06-28T10:46:05+03:00
Звезды

В селе на Тамбовщине построят Дом культуры за 35,8 млн. рублей

Работы в Гавриловском районе уже начались
Ксения АЛЕШИНА
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Объект планируют достроить и ввести в эксплуатацию к концу текущего годаОбъект планируют достроить и ввести в эксплуатацию к концу текущего годаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Культура» в селе Гавриловка 2-ая приступили к строительству культурно-досугового центра. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели было выделено 35,8 миллионов рублей. Работы планируют завершить и ввести объект в эксплуатацию до конца этого года.

- На данный момент строители выполнили нулевой цикл работ, выложили цоколь. В настоящее время рабочими ведется кладка стен. Работы идут в соответствии с графиком. Всего в рамках реализации нацпроекта к концу 2024 года в регионе будет построено, реконструировано и капитально отремонтировано 10 культурно-досуговых учреждений, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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