Тамбовчанин обманул жительницу Казани на 38 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-28T10:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские города Казани нашли в Тамбовской области афериста, который обманул 68-летнююю пенсионерку. Ранее в полицию обратилась пожилая жительница Казани, которая рассказала о мошеннике, лишившем ее сбережений. Выяснилось, что пенсионерка разместила на одном из сайтов объявление о сдаче в аренду квартиры. После этого ей позвонил молодой человек, который представился военнослужащим и предложил снять жилье. Он пояснил, что в связи с тем, что все оплаты производит государственное учреждение, ему необходимы чеки, которые женщина может предоставить только через банкомат. Получив удалённый доступ к ее банковской карте, аферист похитил 38 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе УМВД по городу Казани. - Им оказался 19-летний житель Тамбовской области. Свою вину он полностью признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ «Мошенничество», продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU