На трассе в Тамбовской области столкнулись два автомобиля: два человека ранены

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-28T10:02:09+03:00

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27 июня в районе пяти часов вечера на 92-м километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Моршанского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-211440», 44-летний мужчина, не выбрав безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «LADA-210740», под управлением 55-летнего мужчины, допустил с ним столкновение, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель автомобиля «LADA-210740» и пассажир автомобиля «ВАЗ-211440» - 62-летняя женщина с телесными повреждениями были доставлены в Моршанскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU