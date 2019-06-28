На трассе в Тамбовской области столкнулись два автомобиля: два человека ранены
27 июня в районе пяти часов вечера на 92-м километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Моршанского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «ВАЗ-211440», 44-летний мужчина, не выбрав безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «LADA-210740», под управлением 55-летнего мужчины, допустил с ним столкновение, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии водитель автомобиля «LADA-210740» и пассажир автомобиля «ВАЗ-211440» - 62-летняя женщина с телесными повреждениями были доставлены в Моршанскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU