Под Тамбовом перевернулась легковушка: пострадали трое мужчин

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-28T09:22:45+03:00

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27 июня в 6 часов 10 минут на 164-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов», проходящей по территории Мордовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Ранены три человека.

- Водитель автомобиля «Лада Гранта», 37-летний мужчина, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель и пассажиры автомобиля «Лада Гранта» - 48-летний и 39-летний мужчины получили телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в Мордовскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU