Тамбовские полицейские задержали автоугонщика

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-27T17:58:40+03:00

Молодой человек решил покататься на чужом авто

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26 июня в дежурную часть обратился 29-летний житель районного поселка Мордово. Мужчина рассказал полицейским, что ночью у него угнали автомобиль ВАЗ-21150. Стражи порядка опросили потерпевшего и его соседей, осмотрели место угона.

- В ходе розыска автомобиль с техническими повреждениями был обнаружен в 150 метрах от улицы Юбилейной, на берегу реки Битюг. Тщательный осмотр салона машины экспертами выявил следы пальцев рук и обуви, оставленные угонщиком, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В итоге сотрудники полиции установили и подозреваемого в угоне - местного жителя.

- Молодого человека доставили в отдел полиции и опросили, задержанный сознался в содеянном. По словам парня, он захотел прокатиться и взял чужое авто, - отмечают в полиции.

В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU