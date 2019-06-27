В Тамбове двое мужчин украли 19 ноутбуков из офиса фирмы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-27T16:27:14+03:00

Стражи порядка изъяли у мужчин два похищенных ноутбука, остальные они успели сдать в ломбард Фото: УМВД по Тамбовской области

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В дежурную часть отдела полиции №1 города Тамбова поступило телефонное сообщение о краже 19 ноутбков марки «Престижио» из офисного помещения фирмы на улице Носовской областного центра, проникнув туда через окно.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка установили личность воров и задержали их. Ими оказалось двое мужчин 38 и 36 лет. Выяснилось, что украденные ноутбуки они сдали в ломбард.

- Полицейским удалось изъять два похищенных ноутбука, остальное было реализовано. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «Б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, которые на данный момент содержатся в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU