Более 300 тамбовчан заказали охотничий билет через портал госуслуг

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-27T15:28:06+03:00

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Как сообщает областное охотуправление, за пять месяцев 2019 года через портал госуслуг более 300 человек оформили охотничий билет. Такая возможность появилась в 2016 году и тогда ей воспользовались около 100 охотников.

На сегодняшний день в Тамбовской области проживает более 30 тысяч охотников. За год региональное охотуправление выдает около 1,5 тысяч охотничьих билетов. Эта услуга является одной из самых распространенных в ведомстве.

- С появлением специализированных электронных сервисов эта услуга стала более доступной для граждан и значительно экономит время. Так, ранее для получения охотбилета гражданин вынужден был два раза обращаться в управление, ожидать своей очереди, вручную заполнять документы. Сейчас охотник может подать заявление в электронной форме через единый портал государственных услуг с домашнего компьютера и выбрать удобное место получения документа или обратиться в любой МФЦ, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU