2019-06-27T14:36:42+03:00
Происшествия

Тамбовчанин под предлогом покупки дома перевел мошеннику 100 тысяч рублей

Получив деньги, продавец недвижимости пропал
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Тамбову обратился 47-летний житель села Красносвободное. Он рассказал, что под предлогом покупки дома перевел на счет неизвестного гражданина 100 000 рублей. Когда потенциальный продавец недвижимости перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенника.

Как установили полицейские, номер, с которого звонил аферист, принадлежит сотовому оператору Республики Башкортостан. В пресс-службе УМВД России сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Полицейские призывают к бдительности! При совершении сделок ни в коем случае НЕ СООБЩАЙТЕ код безопасности – это три последние цифры, расположенные на обратной стороне банковской карты, а также пароли из телефонных СМС-сообщений. ЗАПОМНИТЕ, что если покупатель (продавец) спрашивает у Вас вышеуказанные реквизиты банковской карты – ВАМ ЗВОНИТ МОШЕННИК!

ИСТОЧНИК KP.RU

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