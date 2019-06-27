Девятиклассница из Тамбовской области получила награду от Министра энергетики РФ

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-27T14:02:19+03:00

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В Москве, 25 июня, состоялось чествование победителей и призеров и Всероссийской олимпиады школьников «Россети», среди которых оказалась девятиклассница из Мичуринска. Церемонию провели Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Награды и ценные призы получили 59 учащихся девятых и десятых классов из 15 регионов России. Ученица девятого класса школы № 18 города Мичуринска Екатерина Воропаева вошла в число победителей олимпиады. Девушка отмечает, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с заданиями. С помощью программирования она проводила сложные математические расчеты, которые практически невозможно сделать вручную, и конструировала макет схемы электросети.

- Для того чтобы стать победителем, мне необходимо было составить схему распределения сети, которая смогла обеспечить электроэнергией небольшой городской район, - говорит Екатерина.

Мичуринская школьница увлекается физикой и неоднократно принимала участие в областных и региональных предметных олимпиадах и конкурсах. Екатерина планирует в будущем поступать в физико-математический университет.

- Победители и призеры Олимпиады станут участниками энергетической проектной смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок», которая пройдет в августе. Вместе с победителями прошлой Олимпиады и при поддержке преподавателей ведущих энергетических вузов, экспертов отраслевых из ведущих исследовательских центров и компании «Россети» они будут работать над проектами в области цифровой энергетики. Кроме того, им будет предоставлено приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах по профильным направлениям подготовки, - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.

Фото: региональное управление образования и науки

ИСТОЧНИК KP.RU