Арестован житель Владикавказа, укравший у мичуринца из квартиры более 3,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-27T13:15:42+03:00

Мужчина прихватил с собой не только крупную сумму денег, но и ценные вещи

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В феврале этого года в дежурную часть ОМВД России по городу Мичуринску поступило сообщение о краже более 3,5 млн рублей из квартиры от 48-летнего жителя наукограда. Прибывшие на место преступления сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции опросили соседей и собрали улики, оставленные злоумышленником, которые направили в экспертно-криминалистический центр УМВД области.

Генетическая экспертиза позволила установить генотип преступника. Проверив его по базам данных МВД России, эксперты-криминалисты установили, что к квартирной краже может быть причастен ранее судимый 38-летний житель республики Северная Осетия-Алания, ранее отбывавший наказание в одной из тамбовских колоний. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

По факту совершения квартирной кражи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Кроме того, выяснилось, что помимо крупной суммы денег в рублях и валюте, у мичуринца пропали четыре сотовых телефона и золотые украшения.

Полицейские изучили записи с ближайших камер видеонаблюдения, которым удалось частично запечатлеть силуэт подозреваемого. Был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в сотрудничестве с коллегами из других российских регионов тамбовские стражи порядка проверяли лица, ранее судимые за аналогичные преступления.

Несколько дней назад от коллег из республики Северная Осетия-Алания поступила оперативная информация, что во Владикавказе задержан и арестован 38-летний местный житель, которого они подозревают в совершении ряда квартирных краж, в том числе и в Мичуринске. Следователь, расследующий данное дело, и сотрудники уголовного розыска полиции наукограда отправились туда в служебную командировку.

Во время командировки удалось собрать улики, подтверждающие причастность арестованного к квартирной краже в Мичуринске. Генотип жителя Владикавказа полностью совпал с генотипом, оставленным на месте преступления.

- В ходе обыска дома у арестованного удалось найти и изъять часть похищенного – три сотовых телефона и автомобиль иностранного производства, приобретенный предположительно на похищенные денежные средства. Следствием проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий по сбору улик и доказательств совершения преступной деятельности. Ранее житель Владикавказа уже был судим за имущественные преступления, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU