В Тамбовской области экс-полицейский пообещал за 2 млн рублей "отмазать" знакомого от тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-27T14:22:03+03:00

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В Тамбовской области перед судом предстанет 35-летний житель Мичуринска. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Так, по данным регионального СУ СК, обвиняемый - бывший сотрудник полиции (работал в органах до 2014 года), имея обширные знакомства в правоохранительных органах, узнал, что его знакомый в ближайшее время может стать фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Испытывая материальные трудности, обвиняемый решил на этой информации "подзаработать". Встретившись со своим знакомым, предложил свои услуги, а именно - через него передать "нужным" людям 2 миллиона рублей за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности.

- В октябре прошлого года при получении от него части денежных средств (750 тысяч рублей) от ранее оговоренной суммы, обвиняемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ регионального УМВД, - сообщает пресс-служба ведомства. - На период следствия фигуранту уголовного дела избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU