Тамбовчанин избил гражданскую жену до смерти

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-27T12:15:32+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор местному жителю. Тамбовчанин признан виновным в смерти сожительницы - по статье 111 УК РФ. Так, по данным региональной прокуратуры, между мужчиной и женщиной произошел словесный конфликт. Оскорбившись, сожитель несколько раз ударил гражданскую жену по голове, от ударов она упала на тротуар. И через некоторое время умерла от черепно-мозговой травмы.

- Суд приговорил злоумышленника к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Осужденный обжаловал указанный приговор в апелляционном порядке, поскольку признавал себя виновным лишь в нанесении сожительницы только одного удара - пощечины.

Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда приговор Советского районного суда оставила без изменений, жалобу осужденного - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу. Злоумышленник отправится в тюрьму на семь с половиной лет.

ИСТОЧНИК KP.RU