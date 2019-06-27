2019-06-27T11:48:49+03:00
Происшествия

В тройном ДТП на Тамбовщине есть пострадавшие

«Приора» столкнулась с трактором и «Грантой»
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Бондарском районеАвария произошла в Бондарском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июня в 20:45 на 23-м километре автодороги «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка» в Бондарском районе. Автомобиль «Лада Приора», 21-летний водитель которого не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося опрыскивателя «ОП-3000», буксируемого трактором «Беларусь-82» под управлением 32-летнего мужчины, столкнулся с ним.

Трактор буксировал опрыскиватель

Трактор буксировал опрыскиватель

От удара отечественную легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Грантой», которой управлял 36-летний мужчина. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии телесные повреждения получил водитель автомобиля «Лада Гранта», а также водитель и пассажир «Лады Приоры», 55-летняя женщина. Пострадавшие были осмотрены на месте происшествия.

Трактор буксировал опрыскиватель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Трактор буксировал опрыскивательФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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