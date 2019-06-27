2019-06-27T11:11:26+03:00
Общество

В тамбовской усадьбе нашли останки Бориса Чичерина

Археологические раскопки в селе Караул продолжаются
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В усадьбе Чичериных ведутся археологические изысканияВ усадьбе Чичериных ведутся археологические изыскания
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В Тамбовской области на территории родового имения Чичериных, в усадьбе Караул Инжавинского района, сейчас ведутся археологические раскопки.

Как рассказали в региональном управлении Госохраны памятников, целью научных исследований является поиск захоронений, разграбленных и варварски уничтоженных в 30-х годах ХХ века. Известно, что в Карауле были захоронены Николай Васильевич и Екатерина Борисовна Чичерины, а также выдающийся ученый и государственный деятель Борис Николаевич Чичерин.

Борис Чичерин был дядей наркома иностранных дел Георгия Чичерина. Почетный член Петербургской Академии наук и Московского университета. Видный представитель российской школы государствоведения. В 1882 году Чичерина избрали московским городским головой, а в 1883 году Московская городская дума сделала его почетным гражданином столицы. Последние годы своей жизни Борис Чичерин провел в усадьбе Караул, где занимался научной деятельностью, написал ряд работ по философии, биологии и химии, а также принимал участие в деятельности тамбовского земства.

Сейчас стало известно о первых результатах исследований в родовой учадьбе Чичериных.

- Поиски останков велись по старым фотографиям некрополя. На одной из них изображено 7 надгробных памятников. Мы обнаружили пока три склепа. Все они в ужасном состоянии, полуразрушенные, засыпанные мусором, - рассказал археолог Сергей Андреев.

В одном из массивных склепов найдены части цинкового гроба, а так же останки скелета – большие кости, бедренная кость, нижняя челюсть. Они могут принадлежать Борису Чичерину. Работы на месте захоронения продолжаются.

В склепе нашли останки, которые могут принадлежать Борису Чичерину

В склепе нашли останки, которые могут принадлежать Борису Чичерину

ИСТОЧНИК KP.RU

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