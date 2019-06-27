Тамбовчанка не смогла продать автомобиль из-за 180 неоплаченных штрафов ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-27T10:44:04+03:00

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Жительница Тамбовщины накопила 180 штрафов ГИБДД на сумму более 125 тысяч рублей и не спешила их оплачивать. В итоге судебный пристав-исполнитель вынес запрет на проведение регистрационных действий в отношении автомобиля, принадлежащего должнице на праве собственности. Также женщине объяснили, что если она не погасит долг, то ее могут временно ограничить в правах на управление транспортным средством.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области, при продаже автомобиля тамбовчанка не смогла снять его с регистрационного учета ввиду имеющихся ограничений. Лишь только после этого она пришла в отдел судебных приставов и погасила задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU