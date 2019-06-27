2019-06-27T10:26:13+03:00
Происшествия

На трассе в Тамбовской области фура протаранила иномарку с детьми

В аварии пострадали 15-летняя девочка и 4-летний мальчик
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Фура на трассе "догнала" иномаркуФура на трассе "догнала" иномаркуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой травмы получили двое детей, произошла 26 июня в 8 часов 21 минуту на 372 километре автодороги Р22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Первомайского района.

Как рассказали в региональном УГИБДД, 27-летний водитель большегруза «Вольво HF-12420», в составе полуприцепа «Шмитц», не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Ауди А6», за рулем которого находился 33-летний мужчина и врезался в него.

От удара большегруг вылелел с проезжей части Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

От удара большегруг вылелел с проезжей частиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- В результате аварии пассажиры пострадали пассажиры автомобиля «Ауди А6»: 54-летняя женщина, пятнадцатилетняя девочка и четырехлетний мальчик, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи их доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

В иномарке в момент аварии находились четыре человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В иномарке в момент аварии находились четыре человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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