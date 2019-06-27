Экс-губернатора Тамбовщины похоронили на Воздвиженском кладбище

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-27T10:00:29+03:00

Александр Рябов, руководивший регионом с 1995 по 1999 год, умер 25 июня

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В Тамбове прошла церемония прощания с бывшим руководителем Тамбовской области Александром Рябовым. 26 июня митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил отпевание в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

- На богослужении присутствовали заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева, первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы Владислав Юрьев, экс-мэр города Юрий Ильин, генеральный директор Ассоциации СРО «Тамбовские строители» Анатолий Сафонов, родные и друзья почившего, коллеги и соратники по работе, жители Тамбова, - сообщает Тамбовская епархия.

Александр Рябов руководил регионом с 1995 по 1999 годы. Он умер 25 июня в возрасте 83 лет. Похоронили экс-главу региона на Воздвиженском кладбище Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU