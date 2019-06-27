2019-06-27T09:41:44+03:00
Общество

В Тамбовской области 6 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов по 2 предметам

Наибольшее количество стобальников в регионе по результатам ЕГЭ по русскому языку и химии
Ирина БУРЯКОВА
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На фото: Ксения Котченко и Александра Кузнецова. Изображение: пресс-служба администрации Тамбовской областиНа фото: Ксения Котченко и Александра Кузнецова. Изображение: пресс-служба администрации Тамбовской области
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По результатам единого государственного экзамена 2019 года шесть выпускников тамбовских школ сдали единый государственный экзамен на максимальные сто баллов сразу по двум предметам. В 2018 году подобный результат показала лишь одна выпускница.

Такого результата добились ребята из четырех школ города Тамбова и профильного класса Тамбовского государственного технического университета.

Выпускники лицея №6 Арсений Истомин и Михаил Смирнов набрали сто баллов по математике и информатике.

Учащийся профильных классов Тамбовского государственного технического университета Даниил Белопольских - обладатель наивысших баллов по математике и физике.

Выпускник №33 Даниил Дудов набрал сто баллов по русскому языку и обществознанию. По этим же предметам сто баллов набрала и выпускница Центра образования № 13 Александра Кузнецова.

Сто баллов по русскому языку и литературе набрала выпускница лицея №21 Ксения Котченко.

- По оперативным данным, 47 тамбовских школьников уже набрали сто баллов по одному предмету. Среди них наибольшее количество стобальников по результатам ЕГЭ по русскому языку и химии. В ближайшие дни станут известны результаты единого госэкзамена по биологии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В прошлом году общее количество стобалльников по региону составляло 47 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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