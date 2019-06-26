2019-06-26T17:30:34+03:00
Общество

В Тамбове на пересечении ул. Гагарина и Новорубежного переулка появится новый светофор

Сейчас пешеходный переход есть только на одной стороне перекрестка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове рассматривается вопрос оборудования современным светофором перекрестка улицы Гагарина и Новорубежного переулка. Сейчас такой объект есть только с одной его стороны. Пешеходы здесь опасаются попасть под машину, а водители - создать аварийную ситуацию. Кроме того, рядом с перекрестком проживает женщина-инвалид второй группы по зрению, а существующий светофор не оборудован специальным звуковым сигналом.

Как рассказали в тамбовской областной Думе, после обсуждения вопроса на месте, совместно с жителями, было найдено решение: в течение недели администрация города Тамбова разработает новую схему организации дорожного движения с учетом нового светофорного объекта. После разработки схема будет передана в подведомственные учреждения для расчета стоимости нового объекта. После определения стоимости будет выстроен дальнейший алгоритм действий.

- Существующий светофор не решает проблем обеспечения безопасности пешеходов. Выезд не регулируется, пешеходы не защищены, - говорит депутат областной Думы, Юрий Кузьменко.

Через две недели на повторной встрече с жителями депутаты обсудят новую схему дорожного движения. Если тамбовчан она устроит, на пересечении улицы Гагарина и Новорубежного переулка появится новый светофор со звуковыми сигналами и ограждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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