В Тамбове на пересечении ул. Гагарина и Новорубежного переулка появится новый светофор
В Тамбове рассматривается вопрос оборудования современным светофором перекрестка улицы Гагарина и Новорубежного переулка. Сейчас такой объект есть только с одной его стороны. Пешеходы здесь опасаются попасть под машину, а водители - создать аварийную ситуацию. Кроме того, рядом с перекрестком проживает женщина-инвалид второй группы по зрению, а существующий светофор не оборудован специальным звуковым сигналом.
Как рассказали в тамбовской областной Думе, после обсуждения вопроса на месте, совместно с жителями, было найдено решение: в течение недели администрация города Тамбова разработает новую схему организации дорожного движения с учетом нового светофорного объекта. После разработки схема будет передана в подведомственные учреждения для расчета стоимости нового объекта. После определения стоимости будет выстроен дальнейший алгоритм действий.
- Существующий светофор не решает проблем обеспечения безопасности пешеходов. Выезд не регулируется, пешеходы не защищены, - говорит депутат областной Думы, Юрий Кузьменко.
Через две недели на повторной встрече с жителями депутаты обсудят новую схему дорожного движения. Если тамбовчан она устроит, на пересечении улицы Гагарина и Новорубежного переулка появится новый светофор со звуковыми сигналами и ограждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU