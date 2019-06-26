Синоптики прогнозируют на Тамбовщине дожди и грозы с градом

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-26T17:00:07+03:00

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Как сообщает городская администрация со ссылкой на синоптиков, в связи с выходом активного и глубокого циклона из Скандинавии 27 и 28 июня на территории Тамбовской области ожидаются дожди, местами сильные, осадки 15-30 мм (за 12 часов).

При этом жителей региона ждет понижение температуры воздуха до 12-19 градусов. Кроме того, в эти дни прогнозируются грозы. Также возможны град и усиленный ветер 13-20 м/с.

Региональное МЧС советует гостям и жителям Тамбовской области быть внимательными во время передвижения по улицам и дорогам. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения. Парковаться на автомобиле необходимо на удалении от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU